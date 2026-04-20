Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Энрике про 1:2 с «Лионом»: «ПСЖ» пытался доминировать, нанес 23 удара, но изменить динамику игры было невозможно. Соперник провел отличный матч, таков футбол — нужно это принять"

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после поражения от «Лиона» в 30-м туре Лиги 1 (1:2).

"Мы пытались доминировать и создавать моменты. Они забили два гола после первых двух своих шансов. Мы понимали, что будет сложно. Мы пытались создавать моменты, нанесли 23 удара, не реализовали пенальти. Мы пытались изменить эту динамику, но это оказалось невозможно.

«Лион» провел отличный матч, таков футбол. Мы должны принять это и готовиться к предстоящим матчам. Мы будем играть каждые три дня. Мы постараемся победить во всех турнирах. Нам нужно давать игровое время многим игрокам, чтобы иметь возможность играть каждые три дня", — сказал Энрике.