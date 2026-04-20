Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
Спаллетти после 2:0 с «Болоньей»: «Нельзя было снижать интенсивность, глядя на результаты других матчей. Команда старается, игроки поддерживают друг друга — “Юве” на верном пути»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти после победы над «Болоньей» заявил, что туринцы находятся на верном пути.

В воскресном матче 33-го тура Серии А «бьянконери» победили со счетом 2:0.

«Мы не могли ошибиться и снизить интенсивность, глядя на результаты других матчей, потому что мы видели, что сохраним позицию при любом исходе. Это был риск, поэтому нам нужно было с самого начала проявить правильный настрой и сохранить его. Мы знали, что у “Болоньи” была тяжелая неделя из-за выездов и Лиги Европы, поэтому понимали, что получим значительное преимущество, сыграв с прежней интенсивностью. Были моменты, когда “Болонья” заставляла нас отступать, но с таким сильным соперником, как команда Винченцо Итальяно, это неизбежно.

Безусловно, на нас лежит большая ответственность и давление, но команда старается играть в хороший футбол, игроки поддерживают друг друга и готовы разделить нагрузку, и это ключевой момент для тренера. Мы на правильном пути, и я каждый день вижу что-то новое, поэтому мы хотим продолжать в том же духе", — сказал Спаллетти в эфире DAZN Italia.