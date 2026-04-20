Генич уверен, что Дзюба не останется в «Акроне»: «Они уже друг от друга подустали. “Родина” — это Москва, собирается играть на “ВТБ Арене”

Сообщалось, что нападающий может перейти в «Родину».
«На мой взгляд, он на 1000% не останется в “Акроне”. Я так думаю, если выйдет “Родина” [в РПЛ], этот клуб мог бы вполне его взять.
Они [ «Акрон» и Дзюба] уже друг от друга подустали чуть-чуть. Дзюба не очень любит бороться за выживание, а «Родина» — это Москва. Мне кажется, что под занавес карьеры ему хочется, учитывая, что «Родина» собирается играть на «ВТБ Арене», играть не на искусственных полях.
Думаю, в «Акроне» он уже не останется, а это единственная команда, которая его могла бы подхватить в РПЛ«, — сказал комментатор в эфире “Коммент. Шоу”.