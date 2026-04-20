Колосков о «Краснодаре» и 2:2 с «Балтикой»: «Даже если бы проиграл, не упустил бы чемпионство. Еще впереди 5 туров, играть и играть»

В воскресенье «быки» сыграли вничью с «Балтикой» (2:2) и после 25 туров занимают в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.
«Конечно, “Краснодар” после этой ничьей не упустил чемпионство, еще впереди пять туров, играть и играть. Даже если бы проиграли, не упустили бы.
Матч, конечно, получился огненным, такое редко увидишь в футболе, даже в зарубежном. Такой самоотдачи, самоотверженности, самопожертвования нет ни в одной стране. Бились буквально за каждый метр, при этом и мастерство проявляли в жесточайшем условии единоборств. Тем не менее обработка и контроль мяча, порой разумные передачи из прессинга. Такой матч украсил наш чемпионат", — сказал почетный президент РФС.