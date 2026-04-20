21:45
Лечче
:
Фиорентина
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
«Зенит» больше всех потратил на зарплаты (10 млрд рублей) в РПЛ в 2025-м. «Спартак» и «Динамо» — в топ-3, «Краснодар» — 5-й

«Зенит» возглавляет рейтинг Мир РПЛ касательно трат на зарплаты (учитываются все сотрудники клубов).

Источник: Спортс''

В 2025 году в петербургском клубе потратили на оплату труда 10,03 млрд рублей.

Рейтинг зарплат в Мир РПЛ.

1. «Зенит» — 10,03 млрд рублей.

2. «Спартак» — 9,39.

3. «Динамо» Москва — 6,19.

4. «Локомотив» — 5,29.

5. «Краснодар» — 5,04.

6. ЦСКА — 4,36.

7. «Рубин» — 3,09.

8. «Сочи» — 2,11.

9. «Крылья Советов» — 1,63.

10. «Пари НН» — 1,6.

11. «Ахмат» — 1,59.

12. «Ростов» — 1,53.

13. «Балтика» — 1,46.

14. «Оренбург» — 1,3.

15. «Акрон» — 0,97.

16. «Динамо» Махачкала — 0,84.

В общей сложности зарплаты клубов РПЛ в прошлом году составили 56,39 млрд рублей, в среднем — 3,52 на клуб. При этом платежки «Зенита» и «Спартака» — это треть от общей суммы (34%).