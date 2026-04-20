«Зенит» больше всех потратил на зарплаты (10 млрд рублей) в РПЛ в 2025-м. «Спартак» и «Динамо» — в топ-3, «Краснодар» — 5-й

В 2025 году в петербургском клубе потратили на оплату труда 10,03 млрд рублей.
Рейтинг зарплат в Мир РПЛ.
1. «Зенит» — 10,03 млрд рублей.
2. «Спартак» — 9,39.
3. «Динамо» Москва — 6,19.
4. «Локомотив» — 5,29.
5. «Краснодар» — 5,04.
6. ЦСКА — 4,36.
7. «Рубин» — 3,09.
8. «Сочи» — 2,11.
9. «Крылья Советов» — 1,63.
10. «Пари НН» — 1,6.
11. «Ахмат» — 1,59.
12. «Ростов» — 1,53.
13. «Балтика» — 1,46.
14. «Оренбург» — 1,3.
15. «Акрон» — 0,97.
16. «Динамо» Махачкала — 0,84.
В общей сложности зарплаты клубов РПЛ в прошлом году составили 56,39 млрд рублей, в среднем — 3,52 на клуб. При этом платежки «Зенита» и «Спартака» — это треть от общей суммы (34%).