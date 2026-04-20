Защитник «Акрона» Эшковал о словах Дзюбы про проклятие: «Мне тоже иногда так кажется. РПЛ — самый сложный чемпионат, где я играл, каждая команда вгрызается в землю, чтобы взять очки»

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал назвал РПЛ самым сложным чемпионатом в своей карьере.

— Даже не знаю, почему второй сезон дается нам сложнее, чем первый. Это трудный вопрос. Уровень чемпионата и команд точно не изменился, просто у нас нет нужного результата. В каких‑то матчах мы не заслуживали поражения, но почему‑то это случалось. Хотя плюс‑минус по очкам мы сейчас набрали столько же, сколько и в прошлом сезоне. Однако футбол — это не наука. И порой очень сложно объяснить те или иные моменты, которые происходят.

Совершенно точно мы пропустили очень много голов в этом чемпионате, но это вина не только линии обороны. Это та вещь, которую мы как команда должны все вместе изменить, быть более организованными. Иногда мы часто раскрываемся, а есть клубы, которые могут убежать в контратаку. Нам необходимо быть умнее, играть как единое целое и помогать друг другу в разных эпизодах.

— После матча с «Динамо» нападающий Артем Дзюба в сердцах бросил уже ставшую знаменитой фразу про то, что «Акрон» проклят. А как иначе объяснить то, что команда регулярно пропускает в концовках?

— Да, иногда мне тоже так кажется. Потому что в некоторых матчах мы действительно были близки к положительному результату. Но где‑то не реализовывали стопроцентные моменты, а потом забивали уже нам. Как это было, например, в игре с ЦСКА, когда невероятный удар исполнил Круговой. То же самое в игре с «Динамо». И в такие моменты действительно начинаешь думать, что ты какой‑то проклятый. Но только мы сами способны исправить эту ситуацию.

Сейчас у нас не лучшая ситуация в чемпионате, но мы общаемся между собой, стараемся это исправить. Собираемся всей командой и обсуждаем все, что происходит. Никто не опускает руки. Но нужно понимать, что в РПЛ каждая команда буквально вгрызается в землю, чтобы взять очки. В Премьер‑лиге идет постоянная борьба. Поэтому могу точно сказать: в России самый сложный чемпионат из тех, где я играл, — сказал Эшковал.