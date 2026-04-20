Сафонов про 1:2 с «Лионом»: «ПСЖ» пропустил 2 быстрых гола — пытались вернуться, но не успели. Как обычно тяжелый матч после игр ЛЧ"

"Вчера проиграли. Пропустили 2 быстрых гола, пытались вернуться, но не успели ??♂️.
Как обычно тяжелый матч после игр ЛЧ, плюс начинается период матчей через два дня на третий. Хотелось бы видеть более комфортный запас очков в таблице, но имеем то, что есть.
Не буду говорить, что ситуация кардинально изменилась, ведь для нас и до этого стояла задача побеждать каждый матч.
Послезавтра домашний матч с «Нантом». Настрой на 3 очка ?", — написал Сафонов в своем телеграм-канале.
Сафонов пропустил 2 от «Лиона». «ПСЖ» сгорел и потерял Витинью перед «Баварией».
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.