Батт о неудалении Габриэла за стычку с Холандом: «На месте Пепа я бы с ума сошел, забей он в следующих двух матчах. Лисандро удалили из-за легкого касания — гребаный позор»

Бразилец запрыгнул на спину форварду «горожан» и повис на ней, уронив норвежца на газон. После этого игроки уперлись друг в друга лбами, и Габриэл боднул Холанда головой. Судья Энтони Тэйлор показал обоим футболистам по желтой карточке. АПЛ объяснила неудаление Габриэла тем, что эпизод не был излишне агрессивным.
«По-моему, это гребаный позор. Холанд был великолепен и не упал. Да, именно это я и хочу сказать, я немного не согласен с этим. Тем не менее, согласно правилам, Лисандро [Мартинеса] удалили из-за небольшого касания. Судья и ВАР должны посмотреть эпизод и увидеть, что это удар головой. Если он [Габриэл] станет лучшим игроком матча в следующих двух матчах или забьет головой, или совершит невероятный подкат, и “Сити” не сможет выиграть АПЛ, на месте Пепа Гвардиолы я бы сошел с ума.
Если судья не скажет Холанду: «Молодец, что не упал, но это красная карточка», — то это поощрит игроков падать в штрафной или когда кто-то задевает их головой, потому что судьи не выполняют свою работу. Думаю, его следовало удалить", — сказал Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football.