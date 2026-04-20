Директор «Марселя» Бенатия о 0:2 от «Лорьяна»: «Это просто позор — вы не проявляете инициативы с командой, которой не за что бороться. Не хочу даже говорить об этом

"Кто из них, зайдя в раздевалку, перевернули стол вверх дном? Никто. Все безупречно чистое, бутылки на своих местах и так далее. Когда я вижу, какой матч мы провели, то даже не хочу об этом говорить, но я вынужден предстать перед прессой, потому что это позор. Это просто позор.
Играя с «Лорьяном», которому больше не за что бороться, вы не выиграли ни одного единоборства. Вы не атакуете, не проявляете инициативу, не пытаетесь сделать ничего, а просто смотрите, пока на трибунах делают «мексиканскую волну», а игроки обыгрывают вас, прокидывая мяч между ног. Когда вам осталось пять финалов (пять туров до конца Лиги 1 — Спортс«“), чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, это должно быть заметно, но это не так”, — сказал Бенатия.
За 4 тура до конца сезона «Марсель» занимает шестое место в таблице Лиги 1, набрав 52 очка. Команда находится в двух баллах от третьего места, дающего прямой выход в ЛЧ.