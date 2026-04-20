Агент Эспозито об «Интере»: «Франческо и клуб хотят остаться вместе на следующие 10 лет. Он превзошел все ожидания и прогнозы»

«Он счастлив в “Интере”. Думаю, парень и клуб хотят остаться вместе на следующие 10 лет.
Что касается его трансфера… Если этого не захочет «Интер», ни я, ни он этого не захотим. Для меня трансфер Франческо Эспозито не обсуждается. Он счастлив остаться и продолжить свою карьеру в «Интере».
Я не согласен с термином «первый выбор». Нам нужно уметь правильно оценивать моменты. Эспозито пришел из Серии Б. Нам нужно было найти для него место. Он должен был доказать, что достоин «Интера».
Мы превзошли ожидания от игрока 2005 года рождения в такой команде, как «Интер». Он забил 12 голов за свою страну и клуб, в Лиге чемпионов и в Серии А. Мы превзошли все ожидания и прогнозы", — сказал Джуфредди Calciomercato.