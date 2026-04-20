Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.24
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
19:45
ЦСКА
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.65
П2
4.15
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.49
П2
4.50
Футбол. Испания
20:00
Мальорка
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.22
П2
3.00
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2

Агент Эспозито об «Интере»: «Франческо и клуб хотят остаться вместе на следующие 10 лет. Он превзошел все ожидания и прогнозы»

Марио Джуфредди, агент Франческо Эспозито, заявил что форвард хочет остаться в «Интере» в ближайшие 10 лет.

«Он счастлив в “Интере”. Думаю, парень и клуб хотят остаться вместе на следующие 10 лет.

Что касается его трансфера… Если этого не захочет «Интер», ни я, ни он этого не захотим. Для меня трансфер Франческо Эспозито не обсуждается. Он счастлив остаться и продолжить свою карьеру в «Интере».

Я не согласен с термином «первый выбор». Нам нужно уметь правильно оценивать моменты. Эспозито пришел из Серии Б. Нам нужно было найти для него место. Он должен был доказать, что достоин «Интера».

Мы превзошли ожидания от игрока 2005 года рождения в такой команде, как «Интер». Он забил 12 голов за свою страну и клуб, в Лиге чемпионов и в Серии А. Мы превзошли все ожидания и прогнозы", — сказал Джуфредди Calciomercato.