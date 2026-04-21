Гришин о Чалове: «С такой статистикой ни одной российской топ-команде он не нужен — будет в Греции контракт досиживать, скорее всего. Обидно, что такой игрок потерялся после неверных шагов в карьере

Ранее сообщалось, что ПАОК готов продать форварда за 1,5 млн евро. В 10 матчах за «Кайсериспор», за который Чалов выступает на правах аренды, у россиянина нет ни одного результативного действия.
"Нападающий с такой статистикой, как у Чалова, не нужен ни ЦСКА, ни одной российской топ‑команде. Не знаю, что случилось с Федором, но три гола за сезон — это очень мало.
Думаю, не стоит ждать его возвращения в Россию, потому что переход в клуб уровнем ниже будет означать понижение в зарплате. Поэтому, скорее всего, он так же, как некоторые легионеры в РПЛ, будет просто досиживать свой контракт в Греции и получать деньги.
Очень обидно, что потерялся такой футболист после своих неверных шагов в карьере", — сказал Гришин.