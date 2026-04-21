Бышовец о сборной: «Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было больше голов, чем у Кержакова. Что это — неуважение к Артему? Карпин вызвал, чтобы у нас был фэйковый герой»

В марте 2025 года форвард «Акрона» забил за национальную команду в 31-й раз и превзошел Александра Кержакова.
"Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Кержакова. Что это — неуважение к Дзюбе?
А что делает Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фэйковый герой", — отметил экс-тренер сборной России.
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали — все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: “Он должен забить!”.