«Аль-Наср» может привлечь Роналду-младшего к первой команде со следующего сезона. Ему исполнится 16 лет в июне (Alweeam)

Окончательное решение будет принято в конце текущего сезона после оценки уровня игрока.
Контракт саудовского клуба с Роналду-старшим рассчитан до 2027 года, и руководство хочет сохранить его в команде на следующий сезон.
«Аль-Наср» рассматривает возможность перевода Криштиану Роналду-младшего в первую команду со следующего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Alweeam.
