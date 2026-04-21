Ульви Бабаев: «Карпин придавал нам уверенности: “Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу”. Он заложил в нас отработку за партнера. Все понимали, что это тренер высокого класса»

— Карпин. Чем запомнился? Чем помог, что изменил?
— Валерий Георгиевич — такой человек, что говорит все прямо. Он понимает, что каждый может ошибиться и ничего в этом страшного нет.
Он придавал нам уверенности, говорил: «Ничего страшного, ошибайтесь, только не пихайте друг другу». Он заложил в нас именно отработку за партнера.
Сделал? Значит, так решил, я за тебя отработаю.
— Не думаешь, что иногда прямолинейность мешала Карпину? Не было перегибов с этим?
— Да не, ну, зная Георгиевича, все понимали: это тренер высокого класса. Даже если и скажет что-то резкое, то я ничего в этом не видел. Уместный «пихач», просто в моменте эмоции, ничего такого нет.
— Спустя время — что не получилось у него в «Динамо»?
— Все бывает в жизни. Ничего нельзя ожидать, так получилось, — сказал полузащитник.