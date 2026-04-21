Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Челестини про 1:1 с «Ростовом»: «ЦСКА вообще не атаковал в 1-м тайме, а во 2-м сделал достаточно, чтобы выиграть. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за день»

Фабио Челестини дал оценку игре ЦСКА против «Ростова» (1:1) в Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Вы довольны атакой сегодня?

— В первом тайме мы вообще не атаковали. Я должен проанализировать, почему так произошло. Во втором же [тайме] с «Ростовом» мы сделали достаточно, чтобы перевернуть матч и выиграть. Мы пытались вскрывать низкий блок, после забили гол, а второй уже не смогли. Не могу сказать по второму тайму, что мы не боролись.

— Как переломить проблемы в психологии, чтобы не было такого, что игроки выключаются?

— Работать, продолжать верить в то, во что мы верим. Сейчас у нас было 0:1, ситуация была сложной, но как только мы сравняли счет, были шансы. Это не вопрос ментальности, а все вместе должны идти в одном направлении. Нам нужно вернуться на правильный маршрут, и это не делается за один день. Но почему‑то мы говорим о «Спартаке», но впереди еще «Рубин». Встреча со «Спартаком» важна, но нужно к ней правильно подойти.

— Московские журналисты рады, что одна команда из Москвы будет в суперфинале Кубка России. «Спартак» набрал ход, хочется, чтобы ЦСКА тоже подошел к нему в таком состоянии.

— Это будет финал для нас, который должен перетечь в суперфинал. Мы тренируемся, чтобы подойти не только к матчу со «Спартаком», но и к матчу с «Рубином» и другим, чтобы сыграть два тайма на одном уровне. Надо выиграть у «Рубина», чтобы ребята приобрели уверенность, подготовились к матчу с «Зенитом», а после уже к «Спартаку». У нас будет время еще подумать о встрече с ними, — сказал главный тренер ЦСКА.