Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Челестини о ЦСКА: «Кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Мы соглашаемся с критикой, но нужно быть осторожнее с инсайдами. Не надо искать моменты, которых нет»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал текущую ситуацию в команде.

Во вторник армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает в трех матчах подряд.

— Как вам удается не подаваться унынию и верить в успех?

— Тот, кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Даже Господь тут не опустит руки. Мы соглашаемся с критикой, потому что мы выступаем не очень хорошо. Если раньше мы получали похвалу, то сейчас соглашаемся с критикой.

Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Я очень много слушаю и скажу вам, что нужно быть осторожнее с инсайдами, мне они не нравятся. Если вам нужен инсайд, приходите, я отвечу. Но искать те моменты, которых нет, не надо.

Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять еще раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте, — сказал Челестини.