Киву о 3:2: «Только сумасшедшему “Интеру” под силу дважды обыграть “Комо” за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»

«Комо» вел со счетом 2:0 до 69-й минуты, после чего Хакан Чалханоглу забил два гола с пасов Петара Сучича, а на 89-й ассистировал хорвату.
— Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывает себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.
Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.
Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» (12 апреля была гостевая победа в Серии А со счетом 4:3 — Спортс«“) за 10 дней — это под силу только сумасшедшему “Интеру”.
— Теперь вы можете выиграть и Чемпионат, и Кубок Италии в этом сезоне.
— Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии, — сказал Киву в эфире Sport Mediaset.
«Комо» Фабрегаса — это анти-Конте. Может быть, даже анти-Пеп.