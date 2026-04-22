Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
Киву о 3:2: «Только сумасшедшему “Интеру” под силу дважды обыграть “Комо” за 10 дней. У моих ребят есть желание и гордость»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился эмоциями от волевой победы над «Комо» (3:2) в ответном полуфинале Кубка Италии (первая игра — 0:0).

Источник: Спортс''

«Комо» вел со счетом 2:0 до 69-й минуты, после чего Хакан Чалханоглу забил два гола с пасов Петара Сучича, а на 89-й ассистировал хорвату.

— Это благодаря работе всей команды, в которой игроки с первого дня ставят себя на службу команде и всегда показывает себя с лучшей стороны, когда выходят на поле.

Сегодня запасные игроки оказали нам огромную помощь и сыграли решающую роль. Это работа команды, которая обладает безумным желанием бороться до самого конца.

Мы знали, что такое «Комо». Мы смогли забить им так много голов, потому что у моих ребят есть желание и гордость. Дважды обыграть «Комо» (12 апреля была гостевая победа в Серии А со счетом 4:3 — Спортс«“) за 10 дней — это под силу только сумасшедшему “Интеру”.

— Теперь вы можете выиграть и Чемпионат, и Кубок Италии в этом сезоне.

— Мы заслужили шанс мечтать об этом, и мы можем достичь наших целей в чемпионате и Кубке Италии, — сказал Киву в эфире Sport Mediaset.

«Комо» Фабрегаса — это анти-Конте. Может быть, даже анти-Пеп.