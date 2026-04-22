Фабио Челестини: «Будь в ЦСКА Дивеев, была бы такая же ситуация, возможно. Голы часто происходят из‑за индивидуальных ошибок, нельзя ответить, как действовал бы Игорь»

Во вторник ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:10 в 26-м туре Мир РПЛ. Команда не побеждает 3 матча подряд.
"Если бы Дивеев был в ЦСКА, возможно, была бы такая же ситуация с командой, как и сейчас. Как бы играл Игорь по сравнению с тем, как было раньше, я не могу ответить.
Если вы посмотрите пропущенные голы, то они часто происходят из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя ответить, как Дивеев действовал бы сейчас. Но меня это не волнует, я работаю с теми, кто есть сейчас в команде", — сказал Челестини.