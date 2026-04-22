Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков “Челси” — но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»

Лиэм Росеньор подвел итоги игры с «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

— Это ваш худший матч?

— С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.

Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность… Что-то нужно радикально менять.

Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу, — сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.

Смотрите его интервью с субтитрами на ВидеоСпортсе«».