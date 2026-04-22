Росеньор про 0:3 с «Брайтоном»: «Самый тяжелый вечер в моей карьере. Я выхожу к вам и защищаю игроков “Челси” — но такое защищать невозможно. Что-то нужно радикально менять»

— Это ваш худший матч?
— С огромным отрывом. Игра была недопустимой в каждом аспекте, такое отношение неприемлемо.
Я продолжаю выходить к вам и защищать игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, то, сколько единоборств мы проиграли, то, насколько низкой была интенсивность… Что-то нужно радикально менять.
Я не увидел профессионализма. Очень сложный вечер. Самый тяжелый вечер не только в «Челси», в великолепном клубе, но и в целом в карьере. Некоторые из тех вещей, которые я сегодня увидел, я больше никогда видеть не хочу, — сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.
