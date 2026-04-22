Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
Арбелоа про 2:1 с «Алавесом»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и должен был снимать все вопросы. Винисиуса не впервые освистали, но он настоящий мадридист, любит этот клуб. Он был хорош"

Альваро Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге.

Источник: Спортс‘’

"Мы доминировали в первом тайме. Должны были забить больше голов и снять все вопросы, а не давать сопернику вернуться в игру.

Винисиус не впервые столкнулся с подобным отношением, но он настоящий мадридист, который любит клуб и эту эмблему. Я очень доволен, что болельщики наградили его аплодисментами. Я не думаю, [что свист был] всеобщим, что весь «Бернабеу» его освистывал или что его освистывали постоянно. Такое бывает время от времени, я тоже прошел через подобное. Вини сегодня очень хорошо потрудился.

Все в «Реале» верят в Камавинга. Я, руководство, болельщики — все.

После матча с «Баварией» мы поговорили и решили, что надо выиграть оставшиеся 7 матчей. Такова наша цель. Одна победа есть, осталось еще шесть«, — сказал главный тренер “Реала”.