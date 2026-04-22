Дзагоев о Кисляке: «Можно будет поставить на один уровень с Головиным в перспективе. Он уже готов играть в Европе, но это должна быть команда, борющаяся за высокие места»

— Кисляка в перспективе можно будет поставить на один уровень с Головиным — по качеству игры, зрелости. Мне импонирует, как он мыслит. Раньше почти каждый сезон появлялись новые имена: Кокорин, Смолов, Глушаков, потом Щенников. До этого — Акинфеев, Аршавин, Быстров. Сейчас была пауза, но хорошо, что снова появляются — Кислый, Данилов, Батраков. На них смотришь — глаз радуется.
С одной стороны, хочется, чтобы Матвей как можно дольше радовал болельщиков ЦСКА. С другой, есть желание, чтобы кто-то из наших перешел в хорошую европейскую команду, как Головин. Это уровень, показатель мастерства.
— Когда он дозреет для такого трансфера?
— Как по мне, он уже сейчас готов там играть. Дело в предложении, которое устроит и ЦСКА, и самого Матвея. Наверное, в условный Чемпионшип и сам Кисляк не захочет. На предложения «Реала» или «Барселоны» тяжело рассчитывать, но это должна быть команда, которая борется за высокие места, — сказал Дзагоев.