Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. “Челси” олицетворяет борьбу, волю — с “Брайтоном” этого не было. Мне больно, я в оцепенении»

"Задавайте вопросы игрокам. Играешь ты за элитный футбольный клуб или любой другой клуб — недопустимо, чтобы тебя обвиняли в том, что ты выбросил полотенце. Вот и все, что я скажу.
Мне больно. Я в оцепенении, потому что подобное не отражает ни мои принципы, ни принципы клуба. Это должно измениться.
Я не хочу сейчас углубляться [то, что у «Челси» одни из худших беговых показателей в АПЛ]. У меня есть свои мысли и свои ощущения. Я подробно говорил о том, что должно происходить в этом клубе независимо от того, кто является тренером, чтобы клуб оказался там, где он должен быть. Дело не во мне, дело в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет борьбу, волю и решимость. А сегодня вечером этого не хватало абсолютно во всех линиях«, — сказал главный тренер “Челси” в интервью Sky Sports.