Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
Росеньор недоволен игроками: «Недопустимо, чтобы тебя обвиняли в выбрасывании полотенца. “Челси” олицетворяет борьбу, волю — с “Брайтоном” этого не было. Мне больно, я в оцепенении»

Лиэм Росеньор недоволен отношением футболистов «Челси» к делу в матче с «Брайтоном» (0:3).

Источник: Спортс‘’

"Задавайте вопросы игрокам. Играешь ты за элитный футбольный клуб или любой другой клуб — недопустимо, чтобы тебя обвиняли в том, что ты выбросил полотенце. Вот и все, что я скажу.

Мне больно. Я в оцепенении, потому что подобное не отражает ни мои принципы, ни принципы клуба. Это должно измениться.

Я не хочу сейчас углубляться [то, что у «Челси» одни из худших беговых показателей в АПЛ]. У меня есть свои мысли и свои ощущения. Я подробно говорил о том, что должно происходить в этом клубе независимо от того, кто является тренером, чтобы клуб оказался там, где он должен быть. Дело не во мне, дело в этом футбольном клубе. «Челси» олицетворяет борьбу, волю и решимость. А сегодня вечером этого не хватало абсолютно во всех линиях«, — сказал главный тренер “Челси” в интервью Sky Sports.