Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил “нет”. Хорошо, что я доверился спортивному директору»

Президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай признался, что советовался с ИИ перед назначением Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.

В субботу «Сосьедад» под руководством американца выиграл Кубок Испании, в финале обыграв «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти).

Аперрибай рассказал, что назначить Матараццо его убедил спортивный директор Эрик Бретос, а сам он ничего не слышал об этом тренере.

«Эрик предложил Матараццо, и я спросил у ИИ, хороший ли это тренер для “Реал Сосьедад”; он ответил, что нет. Хорошо, что я доверился Эрику», — сказал Аперрибай в программе El Larguero.

Президент добавил, что после победы в полуфинале Кубка Испании над «Атлетиком» (1:0) он снова задал тот же вопрос.

«После полуфинала против “Атлетика” он сказал, что это отличный выбор. Я его не знал, но на первой встрече он произвел на меня сильное впечатление, потому что знал все обо всех. У него был потрясающий анализ “Реал Сосьедад”, — сказал Аперрибай, отметив, что окончательно решился только после “пятой встречи”.