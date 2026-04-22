Президент «Сосьедада» советовался с ИИ перед назначением Матараццо: «Он ответил “нет”. Хорошо, что я доверился спортивному директору»

В субботу «Сосьедад» под руководством американца выиграл Кубок Испании, в финале обыграв «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти).
Аперрибай рассказал, что назначить Матараццо его убедил спортивный директор Эрик Бретос, а сам он ничего не слышал об этом тренере.
«Эрик предложил Матараццо, и я спросил у ИИ, хороший ли это тренер для “Реал Сосьедад”; он ответил, что нет. Хорошо, что я доверился Эрику», — сказал Аперрибай в программе El Larguero.
Президент добавил, что после победы в полуфинале Кубка Испании над «Атлетиком» (1:0) он снова задал тот же вопрос.
«После полуфинала против “Атлетика” он сказал, что это отличный выбор. Я его не знал, но на первой встрече он произвел на меня сильное впечатление, потому что знал все обо всех. У него был потрясающий анализ “Реал Сосьедад”, — сказал Аперрибай, отметив, что окончательно решился только после “пятой встречи”.