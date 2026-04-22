Джорджина пожертвовала 120 000 евро для мальчика с редким генетическим заболеванием. Невеста Роналду добавила деньги к 100 тысячам от ее сестры Иваны, чтобы закрыть сбор

Это позволило собрать необходимую сумму и обеспечить мальчику инновационную терапию. Информацию об этом подтвердил журнал Hola, после того как сестра Джорджины, Ивана Родригес, передала ее газете 20minutos.
У мальчика по имени Хави диагностировано NEDAMSS — редкое генетическое заболевание, влияющее на развитие мозга и вызывающее двигательные трудности, расстройства движений и судороги. После семилетнего возраста ребенок постепенно терял способность говорить и двигаться.
Кампания по сбору средств на лечение была организована фондом El Ángel de Javi. Ивана Родригес, сестра Джорджины, была одной из самых активных участниц благотворительной акции, пожертвовав приз в размере 100 000 евро, выигранный ею на кулинарном конкурсе в Испании.
Однако для достижения необходимой цели все еще требовалась значительная сумма. Недостающую часть пополнила Джорджина Родригес, которая, по словам ее сестры, была «глубоко тронута», увидев фотографию спящего Хави.