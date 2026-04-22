Галактионов о стычке в конце матча с «Зенитом»: «Эмоции захлестнули, а так все было с уважением. Одна команда хотела победить, другая оборонялась»

Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.
На 99-й минуте Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля. «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.
— У вас был один опасный момент. У «Зенита» ни одного, и это большая редкость…
— Мне понравилась наша команда и как мы играли, особенно во втором тайме. Понимали, что есть группа футболистов, которые могут реализовать моменты, но нейтрализовали их. В перерыве успокоили ребят. Есть определенная досада от результата. Но у игроков есть внутренний диалог, что они были лучше соперника по качеству игры.
— Александр Руденко не обиделся, что его заменили в перерыве?
— В прошлый раз понадеялись, что он сыграет более аккуратно. Объяснили ему, думаем, он всё понял. Любой стык мог привести к красной карточке.
— Вышел Даниил Чевардин, но есть более опытные ребята. Например, Сергей Пиняев.
— Диапазон Пиняева сейчас — 15−20 минут, максимум, он пока не до конца готов. У нас есть конкуренция.
— Что стало катализатором эпизода в концовке?
— Эмоции. Одна команда хотела победить, другая — оборонялась. Скамейка дружная у нас. С нашей стороны было очень важно успокоить ребят, чтобы не набрать карточек. Эмоции захлестнули, а так все было с уважением, — сказал Галактионов.