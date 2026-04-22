Симеоне о 2:3 с «Эльче»: «Атлетико» вдесятером отдал все, чтобы хотя бы взять очко, но не вышло. Ответственность полностью на мне"

«Матрасники» играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Тьяго Альмады.
"Мы хорошо начали матч, верили, что можем победить. Мы сделали все, чтобы как минимум взять очко, но команда не смогла победить, и вся ответственность лежит полностью на мне.
Я всегда остаюсь оптимистом в отношении будущего, полностью доверяю игрокам. Они справятся с этой ситуацией, я им полностью доверяю.
Болезненное поражение. Команда вдесятером отдала все, чтобы добиться результата, но не получилось. Они проделали большую работу", — сказал Симеоне.