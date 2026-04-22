Дивеев о пенальти в ворота «Зенита»: «У меня очень большие вопросы, я никого не трогал. Не понимаю — ко мне предвзятое отношение, насолил где-то, может»

В концовке игры 26-го тура Мир РПЛ Дивеев в результате верховой борьбы за мяч с Николаем Комличенко допустил игру рукой у границы вратарской. Главный арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора принял решение о назначении 11-метрового в пользу «Локомотива».
— Может, я насолил где-то, скажу честно, что я никого не трогал. Интересно, как они трактуют эти правила, у меня очень большие вопросы по поводу сегодняшнего пенальти.
— Что сказал судья?
— «Увидишь на повторе, ты задел его». Я бы признался, если бы задел. Но я не почувствовал касания. Я хочу посмотреть, не понимаю просто. Не понимал со вчерашнего дня, когда в сторону «Сочи» не поставили пенальти, почему они не ставят. Я не знаю. Пускай они сами разбираются. С Мажичем говорить не хочу, я футболист, а не судья.
— Этот мяч мог лишить вас чемпионства.
— Если это был бы стопроцентный пенальти, то я бы ничего не сказал. Видимо, ко мне предвзятое отношение, не могу сказать. Всю игру бегал, не толкаю Педро, он ставит фол. Не понимаю, — сказал Дивеев.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. Вторым идет «Краснодар» (54), имеющий матч в запасе.