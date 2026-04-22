Игорь Федотов: «Дивеев играл рукой. Рука идет снизу вверх и находится выше плеча — это пенальти»

— Это пенальти, потому что Дивеев играет рукой. Это видеомомент, который сложно увидеть с поля: контакт мяча и кисти. Дивеев выпрыгивает, рука идет снизу вверх, корпус чуть разворачивается — и он попадает кистью по мячу. Рука находится выше плеча — это игра рукой.
— Многие вспоминают неназначенный пенальти в матче «Краснодар» — «Балтика», когда Оласе попал мячом в руку.
— Это другая ситуация. Там была борьба за позицию, рука находилась ниже пояса, и действия игрока «Краснодара» носили характер борьбы за позицию, потому что был контакт между игроками. Та рука двигалась в сторону игрока, а в матче «Локомотива» и «Зенита» рука совсем другая, она идет снизу вверх, находится выше плеча. А там она находилась ниже плеча.
Плюс идет удар в руку игрока с очень близкого расстояния, здесь расстояние больше. Дивеев разворачивается из-за того, что его рука делает движение снизу вверх и поднимается высоко, и происходит контакт — это игра рукой. Это два разных момента, нельзя их сравнивать, — сказал экс-арбитр.