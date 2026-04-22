Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.90
П2
5.60
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
48.00
X
12.50
П2
1.07
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Игорь Федотов: «Дивеев играл рукой. Рука идет снизу вверх и находится выше плеча — это пенальти»

Игорь Федотов поддержал назначение Алексеем Сухим пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» (0:0).

— Это пенальти, потому что Дивеев играет рукой. Это видеомомент, который сложно увидеть с поля: контакт мяча и кисти. Дивеев выпрыгивает, рука идет снизу вверх, корпус чуть разворачивается — и он попадает кистью по мячу. Рука находится выше плеча — это игра рукой.

— Многие вспоминают неназначенный пенальти в матче «Краснодар» — «Балтика», когда Оласе попал мячом в руку.

— Это другая ситуация. Там была борьба за позицию, рука находилась ниже пояса, и действия игрока «Краснодара» носили характер борьбы за позицию, потому что был контакт между игроками. Та рука двигалась в сторону игрока, а в матче «Локомотива» и «Зенита» рука совсем другая, она идет снизу вверх, находится выше плеча. А там она находилась ниже плеча.

Плюс идет удар в руку игрока с очень близкого расстояния, здесь расстояние больше. Дивеев разворачивается из-за того, что его рука делает движение снизу вверх и поднимается высоко, и происходит контакт — это игра рукой. Это два разных момента, нельзя их сравнивать, — сказал экс-арбитр.