«Судьям задайте вопросы». Глушенков после 0:0 с «Локомотивом»

«Судьям задайте вопросы», — сказал Глушенков.
На 95-й минуте пенальти в ворота «Зенита» был назначен 11-метровый за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Форвард «Локо» Николай Комличенко не реализовал пенальти на 99-й.
Глушенков получил желтую карточку на 40-й минуте, из-за перебора карточек он пропустит матч с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.Читать дальше