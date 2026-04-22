Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Лидс
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Лапочкин о пенальти «Локомотива»: «Рука Дивеева отставлена, но ротация мяча не меняется — по ощущениям, контакта не было. Удивила спешка Сухого — надо было чуть дольше разбираться»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал поспешным решение судьи Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом».

В добавленное ко 2-му тайму время матча 26-го тура Мир РПЛ (0:0) Игорь Дивеев в результате верховой борьбы за мяч с Николаем Комличенко допустил игру рукой у границы вратарской. Главный арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу «Локомотива». На 99-й минуте Комличенко не реализовал пенальти — его удар отразил Денис Адамов.

— Касается ли мяч руки — вот самый главный вопрос. Потому что мы видим — да, отставленная рука Дивеева, а дальше ротация мяча не меняется. По ощущениям, которые я вижу, кажется, что нет контакта. Потому что если бы был контакт мяча и руки, то ротация бы сильно поменялась, и мы бы это увидели.

Меня удивило, как Алексей Сухой у монитора быстро посмотрел этот момент. Он увидел отставленную руку, как где-то пролетел мяч, и назначил пенальти. Мне кажется, в этом моменте надо разбираться более детально и чуть дольше его пристально смотреть. Так как нет ротации, мне кажется, что вообще не было касания руки.

— Имеет место эффект последних минут, когда судейская бригада хотела побыстрее принять решение? Может быть, с этим связана такая поспешность Сухого?

— Не хочется в это верить. Все-таки топовый матч, играют первая и третья команда, и тут спешка точно не нужна, особенно на 97-й, 98-й минуте. Надо было точно все посмотреть. Поэтому меня и удивила такая спешка с назначением пенальти, — сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».