Лапочкин о пенальти «Локомотива»: «Рука Дивеева отставлена, но ротация мяча не меняется — по ощущениям, контакта не было. Удивила спешка Сухого — надо было чуть дольше разбираться»

В добавленное ко 2-му тайму время матча 26-го тура Мир РПЛ (0:0) Игорь Дивеев в результате верховой борьбы за мяч с Николаем Комличенко допустил игру рукой у границы вратарской. Главный арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу «Локомотива». На 99-й минуте Комличенко не реализовал пенальти — его удар отразил Денис Адамов.
— Касается ли мяч руки — вот самый главный вопрос. Потому что мы видим — да, отставленная рука Дивеева, а дальше ротация мяча не меняется. По ощущениям, которые я вижу, кажется, что нет контакта. Потому что если бы был контакт мяча и руки, то ротация бы сильно поменялась, и мы бы это увидели.
Меня удивило, как Алексей Сухой у монитора быстро посмотрел этот момент. Он увидел отставленную руку, как где-то пролетел мяч, и назначил пенальти. Мне кажется, в этом моменте надо разбираться более детально и чуть дольше его пристально смотреть. Так как нет ротации, мне кажется, что вообще не было касания руки.
— Имеет место эффект последних минут, когда судейская бригада хотела побыстрее принять решение? Может быть, с этим связана такая поспешность Сухого?
— Не хочется в это верить. Все-таки топовый матч, играют первая и третья команда, и тут спешка точно не нужна, особенно на 97-й, 98-й минуте. Надо было точно все посмотреть. Поэтому меня и удивила такая спешка с назначением пенальти, — сказал Лапочкин в эфире «Матч Премьер».