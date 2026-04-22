Ямаль повредил бедро, забив пенальти в игре с «Сельтой»

Вингер «блауграны» заработал пенальти и сам его на 40-й минуте реализовал — 1:0.
Сразу после этого 18-летний футболист показал, что ему необходима замена, и лег на газон. Похоже, он повредил мышцы бедра во время удара с точки или сразу после него.
После разговора с медперсоналом Ямаль ушел в раздевалку. Вместо него вышел Руни Бардагжи.
Следует отметить, что в то же время возникли проблемы со здоровьем у одного из болельщиков. Игру возобновлять не стали — пауза продолжается уже около десяти минут.
Канселу из-за травмы колена заменен в 1-м тайме игры «Барселоны» с «Сельтой».