Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Лидс
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Комличенко о незабитом пенальти «Зениту»: «Батраков чувстсовал, что не готов, сказал: “Пробей, как умеешь”. Я не пижонил, пробил хорошо. Все беру на себя, подвел команду и болельщиков»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко взял на себя вину за нереализованный пенальти в концовке матча с «Зенитом».

Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко 2-му тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. На 99-й минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удар Комличенко с точки.

— Расскажи о концовке?

— Это эмоции, была борьба. Все нормально решили, главное, что без драки. Пытался разнять, чтобы никто не получил красные карточки.

— «Локомотив» скорее потерял очки?

— Да, потеряли очки. Забивай пенальти и забирай эти очки с командой, которая борется за чемпионство…

— Решили в моменте, что вы будете бить?

— Батраков сказал, что у него проблема с задней поверхностью бедра, чувствует, что не готов. Сказал мне: «Пробей так, как умеешь». Я говорю: «Да не вопрос». Все беру на себя. Подвел команду, подвел болельщиков.

— Что сказали команде в раздевалке?

— Я не пижонил, ничего не делал такого. У нас все как большая семья, все поддержали.

— Не менял угол?

— Нет. Я был уверен, хорошо пробил, это уже вытащил вратарь, — сказал Комличенко.