Комличенко о незабитом пенальти «Зениту»: «Батраков чувстсовал, что не готов, сказал: “Пробей, как умеешь”. Я не пижонил, пробил хорошо. Все беру на себя, подвел команду и болельщиков»

Встреча 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0. В добавленное ко 2-му тайму время главный арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. На 99-й минуте голкипер петербуржцев Денис Адамов отразил удар Комличенко с точки.
— Расскажи о концовке?
— Это эмоции, была борьба. Все нормально решили, главное, что без драки. Пытался разнять, чтобы никто не получил красные карточки.
— «Локомотив» скорее потерял очки?
— Да, потеряли очки. Забивай пенальти и забирай эти очки с командой, которая борется за чемпионство…
— Решили в моменте, что вы будете бить?
— Батраков сказал, что у него проблема с задней поверхностью бедра, чувствует, что не готов. Сказал мне: «Пробей так, как умеешь». Я говорю: «Да не вопрос». Все беру на себя. Подвел команду, подвел болельщиков.
— Что сказали команде в раздевалке?
— Я не пижонил, ничего не делал такого. У нас все как большая семья, все поддержали.
— Не менял угол?
— Нет. Я был уверен, хорошо пробил, это уже вытащил вратарь, — сказал Комличенко.