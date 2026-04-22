Журавель о пенальти в ворота «Зенита»: «В АПЛ рассмеялись бы, но у нас все слишком формально. Тут даже нет точных доказательств, что мяч и рука встретились»

11-метровый был назначен на 95-й минуте за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Форвард «Локо» Николай Комличенко не реализовал пенальти на 99-й.
"Недавно Деклан Райс подбил в своей штрафной мяч рукой и ВАР даже не просматривал этот момент. Потому что в Англии стали наказывать не за попадания мяча в руку, а только за игру рукой.
В АПЛ рассмеялись бы такой точке, но у нас все слишком формально. Хотя тут даже нет точных доказательств, что мяч и рука встретились.
Переключаюсь на «Сити» (против «Бернли» — 1:0, второй там), там точно игра будет заключаться в забитии голов", — написал Журавель в своем телеграм-канале.