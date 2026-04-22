Матч-центр
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Лидс
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Адамов об отраженном 11-метровом «Локомотива»: «Комличенко краснодарский, я их знаю хорошо. Кроме пенальти, моментов особо и не было»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал отраженный пенальти в концовке матча с «Локомотивом» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0).

В добавленное ко второму тайму время главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в пользу «Локомотива» после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки низом на 99-й минуте.

— Понятное дело, что разбираем и смотрим [кто как исполняет пенальти], решение уже принимал на поле.

— «Зенит» потерял очки, но вы взяли пенальти. Какие у вас эмоции?

— Нет эйфории. Понятно, что приятно, но если бы забили гол в конце, было бы больше эмоций. Привык, играя в «Зените», что в моменте‑двух нужно включаться. Каждое очко важно в борьбе за золото.

— Как получилось отбить пенальти?

— Да этот краснодарский, я их знаю хорошо (Адамов и Комличенко — воспитанники академии «Краснодара» — Спортс«“). Четыре пенальти в РПЛ от краснодарских отбил.

Кроме пенальти, особо моментов-то и не было. Были подходы. Закрытая игра была, без моментов. Понятно, что забить хотели, выбегали хорошо, но толку не было, — сказал Адамов.