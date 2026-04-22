Адамов об отраженном 11-метровом «Локомотива»: «Комличенко краснодарский, я их знаю хорошо. Кроме пенальти, моментов особо и не было»

В добавленное ко второму тайму время главный арбитр встречи Алексей Сухой назначил пенальти в пользу «Локомотива» после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки низом на 99-й минуте.
— Понятное дело, что разбираем и смотрим [кто как исполняет пенальти], решение уже принимал на поле.
— «Зенит» потерял очки, но вы взяли пенальти. Какие у вас эмоции?
— Нет эйфории. Понятно, что приятно, но если бы забили гол в конце, было бы больше эмоций. Привык, играя в «Зените», что в моменте‑двух нужно включаться. Каждое очко важно в борьбе за золото.
— Как получилось отбить пенальти?
— Да этот краснодарский, я их знаю хорошо (Адамов и Комличенко — воспитанники академии «Краснодара» — Спортс«“). Четыре пенальти в РПЛ от краснодарских отбил.
Кроме пенальти, особо моментов-то и не было. Были подходы. Закрытая игра была, без моментов. Понятно, что забить хотели, выбегали хорошо, но толку не было, — сказал Адамов.