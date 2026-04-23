Чавес попал мячом в фотографа в конце матча с «Рубином». Хавбек «Динамо» извинился и передаст пострадавшему свою футболку

В домашнем матче 26-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило «Рубину» со счетом 0:1. Во время игры мяч после удара Чавеса попал в фотографа за воротами, после чего тот упал и кратковременно потерял сознание.
"В конце матча мяч попал в фотографа. Это было после удара Чавеса.
Луис принес свои извинения и хотел передать свою футболку в микст‑зоне, но фотограф уже уехал домой. Он прибыл в медпункт и самостоятельно уехал. Луис передаст ему свою футболку на следующем матче«, — сообщили в пресс‑службе “Динамо”.