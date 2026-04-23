Дивеев о негативном отношении к «Зениту»: «Такого нет. Но на нас настраиваются больше, чем на команды, где я играл до этого»

Петербуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
В концовке игры главный арбитр Алексей Сухой поставил пенальти за игру Дивеева рукой. После этого футболист заявил: «Может, я насолил где-то, скажу честно, что я никого не трогал».
— Почувствовал ли ты, перейдя в «Зенит», что к этой команде относятся хуже, чем к другим клубам РПЛ?
— Такого нет. Но именно в плане настроя, наверное, да — большинство команд настраиваются на нас больше, чем на те команды, в которых я играл до этого", — сказал Дивеев.
Дивеев перешел в «Зенит» в начале 2026 года из ЦСКА. Ранее футболист также выступал за «Уфу».