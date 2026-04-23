Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Сергей Семак: «Зенит» потерял два очка с «Локомотивом», нужна была победа. Но мы каждый год боремся за чемпионство, и настроение будет хорошее, пока есть возможность осуществить цель"

Сергей Семак поделился мнением о влиянии ничьей с «Локомотивом» на шансы «Зенита» выиграть Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Сегодня вы два очка потеряли или одно приобрели?

— В нашей ситуации, конечно, два очка потеряли. Нам нужна была победа, безусловно. Не знаю, сколько нам пригодится или не пригодится. Конечно, надо отдать должное Адамову, который отразил пенальти. Все-таки плюс одно очко — это всегда плюс одно очко.

— Отрыв очень небольшой. Вы завтра будете болеть за «Спартак», переживать?

— Я буду болеть за то, чтобы наши конкуренты теряли очки в оставшихся матчах, а мы набирали их. Если до сегодняшней игры все зависело от нас, то сейчас уже не все. Но не факт, что это последнее какое-то изменение. Четыре тура до конца, всем командам нужны очки. И не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Видите, как сложно.

И тот же «Локомотив» дома с махачкалинским «Динамо» потерял очки — наверное, никто не ожидал. Все команды играют, везде сложно. Такой чемпионат достаточно интересный с точки зрения борьбы и интриги за многие места в турнирной таблице.

— У вас осталось четыре игры, и три из них — с командами из второй части таблицы, еще одна — с ЦСКА, который тоже сейчас не в лучшей форме. К этим играм вы в каком настроении подходите? В оптимистичной форме смотрите на календарь или расстраиваетесь?

— Ну, конечно оптимистично. Каждый год мы боремся за чемпионство. Конечно, бывают какие-то матчи, когда мы расстраиваемся, проигрываем, играем вничью. Но главное — цель. Пока у нас есть возможность ее осуществить, естественно, у нас будет самое хорошее настроение, чтобы постараться сделать все, что мы можем, чтобы добиться ее, — сказал главный тренер «Зенита».