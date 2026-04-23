Артига о том, что поцеловал руку Сиве после гола в ворота «Динамо»: «С нежностью отношусь к игрокам, в том числе к тем, кто мало играет. Они должны сердиться на должность тренера, а не&nb

В 26-м туре Мир РПЛ казанская команда победила на выезде со счетом 1:0. Сиве забил единственный гол в матче на 19-й минуте.
— Почему вы поцеловали руку Сиве, когда он забил?
— Эмпатия — очень важное чувство, поэтому я всегда с большой нежностью отношусь к игрокам, в том числе к тем, кто не получает достаточного количества игрового времени. Они могут сердиться из‑за того, что мало играют — это нормально. Но должны сердиться на должность тренера, а не на человека. Я очень рад за игроков.
— Кто для вас основной в этой части сезона — Сиве или Даку?
— Это действительно головная боль, но приятная, когда есть выбор. Самое главное — чтобы они работали на благо команды и забивали голы, а кто сколько минут получит — не столь принципиально. Может быть, и оба сыграют. Главное — действовать в интересах команды, — сказал Артига.