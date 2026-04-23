Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Компани о выходе в финал Кубка Германии: «Все в “Баварии” говорили о нем, это грандиозный подарок. Мы ничего не позволили “Байеру” в 1-м тайме и сумели защититься во 2-м»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о выходе в финал Кубка Германии после победы над «Байером» (2:0) в полуфинале.

Источник: Спортс‘’

О финале, который пройдет в Берлине.

«С самого первого дня все говорили о Берлине. Возможность вернуть клуб туда — это грандиозный подарок».

Об игре.

«В первом тайме мы играли очень хорошо и с высокой интенсивностью, мы ничего им не позволяли. Во втором тайме “Байер” лучше вошел в игру. Они заставили нас защищаться глубже, но мы хорошо с этим справились. Мы наслаждаемся этим временем, потому что речь идет о титулах, и мы по-прежнему готовы ко всему».

О том, сосредоточатся ли они на матче с «Майнцем» в Бундеслиге или на встрече с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Теоретически, мы переключимся на “Майнц”, даже несмотря на то, что уже обеспечили себе титул. У нас есть четкий план подготовки к матчам. Я не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны», — сказал Компани.