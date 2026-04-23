Компани о выходе в финал Кубка Германии: «Все в “Баварии” говорили о нем, это грандиозный подарок. Мы ничего не позволили “Байеру” в 1-м тайме и сумели защититься во 2-м»

О финале, который пройдет в Берлине.
«С самого первого дня все говорили о Берлине. Возможность вернуть клуб туда — это грандиозный подарок».
Об игре.
«В первом тайме мы играли очень хорошо и с высокой интенсивностью, мы ничего им не позволяли. Во втором тайме “Байер” лучше вошел в игру. Они заставили нас защищаться глубже, но мы хорошо с этим справились. Мы наслаждаемся этим временем, потому что речь идет о титулах, и мы по-прежнему готовы ко всему».
О том, сосредоточатся ли они на матче с «Майнцем» в Бундеслиге или на встрече с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Теоретически, мы переключимся на “Майнц”, даже несмотря на то, что уже обеспечили себе титул. У нас есть четкий план подготовки к матчам. Я не хочу менять этот процесс, потому что все игры важны», — сказал Компани.