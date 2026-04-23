«Сто процентов судьи поддушивают “Зенит”. Никто не понял, что это за пенальти — без скандалов не бывает, видимо». Оливейра об 11-метровом в матче с «Локо»

В 26-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0). В концовке матча Игорь Дивеев в результате верховой борьбы за мяч с Николаем Комличенко допустил игру рукой у границы вратарской. Главный арбитр Алексей Сухой после просмотра видеоповтора назначил пенальти в пользу «Локомотива». Голкипер «Зенита» Денис Адамов отразил удар Комличенко с точки.
— Я не понял, что это за пенальти. Мне кажется, что никто не понял. Но тем не менее с этим нужно жить. Хорошо, что наш вратарь потащил. Но без скандалов, видимо, не бывает.
— Получается, что судьи душат «Зенит»?
— Сто процентов судьи поддушивают «Зенит», — сказал Оливейра.
«Я бы признался, если бы задел». Дивеев и Семак не понимают, откуда пенальти.