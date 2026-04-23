Флик про 1:0 с «Сельтой»: «Барселоне» пришлось страдать, мы можем играть лучше. Гол Феррана должен был быть засчитан — хотелось бы объяснений, почему это офсайд"

Каталонцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Ламина Ямаля с пенальти. На 55-й минуте арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отменил гол Феррана Торреса, зафиксировав офсайд.
«Мы довольны. Сегодня нам приходилось много страдать. “Сельта” играет очень хорошо. Первый тайм был очень сложным, не таким, как мы ожидали. В конце концов, важно, что мы набрали три очка.
В первом тайме у нас травмировались два игрока, и это сказалось на команде. Мы сражались вместе и очень хорошо сыграли во втором тайме, не допуская легких потерь. Мы можем играть лучше, но мне кажется, что гол Феррана должен был быть засчитан. Я хотел бы получить объяснение, почему там зафиксировали офсайд. Я видел тот же кадр, что и все вы.
Обычно мы контролируем ход игры. Соперник интенсивно и высоко прессинговал нас. Было нелегко создавать игру и моменты. Несколько раз мы легко теряли мяч, и это не пошло нам на пользу.
Что касается Ламина, посмотрим, что будет завтра, когда диагноз станет понятен. Мы должны с этим смириться. Как и в случае с Жоау [Канселу]. Будем надеяться, что их травмы окажутся несерьезными", — сказал Флик.