Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Флик про 1:0 с «Сельтой»: «Барселоне» пришлось страдать, мы можем играть лучше. Гол Феррана должен был быть засчитан — хотелось бы объяснений, почему это офсайд"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы над «Сельтой» в 33-м туре Ла Лиги.

Каталонцы одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Ламина Ямаля с пенальти. На 55-й минуте арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отменил гол Феррана Торреса, зафиксировав офсайд.

«Мы довольны. Сегодня нам приходилось много страдать. “Сельта” играет очень хорошо. Первый тайм был очень сложным, не таким, как мы ожидали. В конце концов, важно, что мы набрали три очка.

В первом тайме у нас травмировались два игрока, и это сказалось на команде. Мы сражались вместе и очень хорошо сыграли во втором тайме, не допуская легких потерь. Мы можем играть лучше, но мне кажется, что гол Феррана должен был быть засчитан. Я хотел бы получить объяснение, почему там зафиксировали офсайд. Я видел тот же кадр, что и все вы.

Обычно мы контролируем ход игры. Соперник интенсивно и высоко прессинговал нас. Было нелегко создавать игру и моменты. Несколько раз мы легко теряли мяч, и это не пошло нам на пользу.

Что касается Ламина, посмотрим, что будет завтра, когда диагноз станет понятен. Мы должны с этим смириться. Как и в случае с Жоау [Канселу]. Будем надеяться, что их травмы окажутся несерьезными", — сказал Флик.