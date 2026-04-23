Пеп об увольнении Росеньора из «Челси»: «Очень жаль. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло. 10 лет назад я выбрал правильный клуб»

В среду лондонцы объявили об отставке Росеньора, возглавившего команду в январе. «Челси» проиграл 7 из 8 последних матчей.
"Мне очень жаль. Я уверен, что он способен тренировать на таком уровне.
Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в клубе, в котором работаю. Десять лет назад я выбрал правильный клуб с прекрасной структурой, руководителями и спортивным блоком. Невероятно. Последовательность, доверие к людям, с которыми я работаю, — это потрясающе. Мне очень повезло.
Решение [ «Челси»] меня не касается", — сказал Гвардиола.