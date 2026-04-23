«Зенит» выиграл 1 из 6 последних матчей против «Локомотива»

Команды Сергея Семака и Михаила Галактионова разделили очки в 26-м туре Мир РПЛ — 0:0.
В первом круге петербуржцы выиграли со счетом 2:0, а в четырех предшествующих матчах дважды была ничья, дважды — победа московского клуба.
«Зенит» одержал всего одну победу над «Локомотивом» начиная с сентября 2023 года.
