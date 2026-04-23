Пруцев о стычке в матче с «Зенитом»: «Сначала их игрок упал, я на него, и пошла заварушка. Чуть схватил меня за горло, а я его — на этом все закончилось»

Команды сыграли вничью в матче 26-го тура Мир РПЛ (0:0).
На 99-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко не реализовал пенальти — голкипер Денис Адамов отразил его удар, после чего футболисты «Зенита» выбили мяч за пределы поля. «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку.
Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов железнодорожников. Между командами разгорелся конфликт, футболисты немного потолкались у углового флага. Пруцев получил желтую карточку.
«Там получилось так, что сначала игрок “Зенита” упал, а потом вроде я споткнулся на него, упал. Может, он подумал, я на него что-то как-то напал. Ну и пошла заварушка. Чуть схватил меня за горло, и я его чуть — на этом все закончилось», — сказал Пруцев.