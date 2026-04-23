Заменить Иран на Италию ФИФА и Трампу предложил спецпосланник президента США Дзамполли: «Четырех чемпионских титулов достаточно, чтобы заслужить участие на ЧМ»

«Я подтверждаю, что предложил Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино включить Италию вместо Ирана на чемпионат мира. Я сам итальянец, и для меня было бы мечтой увидеть “адзурри” на турнире, который проходит в США. У них четыре титула чемпионов мира — этого вполне достаточно, чтобы заслужить участие», — заявил FT специальный посланник США по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли.