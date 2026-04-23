Нойер о «ПСЖ» как лучшей команде Европы: «Так говорить нельзя. “Арсенал” тоже заслуживает быть среди лучших. Не думаю, что кто-то с нетерпением ждет игры против “Баварии”

Мюнхенцы сыграют с парижанами 28 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Так говорить нельзя. “Арсенал” тоже заслуживает быть среди лучших. Будет сложный матч.
На групповом этапе мы хорошо начали выездной матч с «ПСЖ», но остались вдесятером и упорно боролись. Нам нужно быть в хорошей форме, иметь такой настрой с первого тайма.
Не думаю, что кто-то с нетерпением ждет игры против «Баварии», когда мы в таком состоянии.
Но мы знаем, на что способен «ПСЖ», какой футбол они показывают. Это будет сложный матч", — сказал Мануэль Нойер.