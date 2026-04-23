Игорь Корнеев: «Локомотив» заслуживал победы больше, чем «Зенит». Барриос — главный герой эпизода с пенальти, закошмарил Комличенко, создал атмосферу нервозности"

"Сложный матч для обеих команд. Учитывая давление, которое соперники оказывали друг на друга, был показан хороший футбол.
Если брать по моментам, то «Локомотив» создал больше и, наверное, заслуживал победы больше, чем «Зенит». Но вратари тоже играют свою роль. Игра мне очень понравилась. Достойный футбол от команд, идущий в лидерской группе турнирной таблицы.
В моменте с пенальти, на мой взгляд, контакт мяча с рукой очевиден. Надо ли за такой контакт назначать пенальти, мы уже не понимаем. Одни назначают, другие нет.
При этом я отмечу действия Барриоса, который перед исполнением пенальти закошмарил Комличенко. Он долго что‑то говорил, постоянно кричал, не знаю, на каких языках… Барриос — главный герой этого эпизода! Он создал атмосферу нервозности, и Комличенко не забил", — сказал Игорь Корнеев.
Безумие: «Локо» бил «Зениту» спорный пенальти за руку Дивеева — Адамов на 99-й взял! Еще и массовая стычка.