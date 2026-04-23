Гусев о «Динамо»: «Если будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ. Когда играли быстро — все получалось. Есть понимание, почему это происходит»

— После яркого старта этой весной в последних матчах только одна победа. Что случилось?
— То, что был яркий старт, это уже история. О нем уже надо забыть и двигаться дальше.
Проблема в том, в каком темпе мы играем последние матчи. Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если мы будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ.
Если будем так медленно в центре поля двигать мяч, без разворотов и проникающих передач, то сопернику не составит большого труда обороняться против нас.
— Была ли мысль о замене Ярослава Гладышева в перерыве?
— Мыслей было много, но дело не только в Гладышеве. Он тоже зависимый игрок. Чтобы доводить мяч до его фланга, его надо быстрее двигать, отбирать и подбирать.
Вингеры и нападающие — всегда зависимые футболисты. Если вы постоянно теряете мяч и не доставляете его в их зоны, то они будут выглядеть неактивно.
— Плохое движение мяча связано с активным прессингом «Рубина», или это недоработка игроков?
— Не думаю, что дело в их прессинге, хотя они действительно напрягали наших игроков. Но в первую очередь это связано с принятием решений.
Команды прекрасно понимают, что если мы будем с мячом, то можем создать проблемы, и естественно играют с нами плотно.
Постоянно повторяем, что надо быстрее двигать мяч, делать развороты, но когда мы делаем 3−4 касания в центре поля, любая команда будет тебя накрывать.
Когда играли в начале года быстро, тогда все и получалось. У меня есть понимание, почему это происходит, — заявил Ролан Гусев.