Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
4
:
Черноморец
0
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Енисей
4
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
КАМАЗ
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Торпедо
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
СКА-Хабаровск
0
Гусев о «Динамо»: «Если будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ. Когда играли быстро — все получалось. Есть понимание, почему это происходит»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мыслями после поражения от «Рубина» (0:1) в матче Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— После яркого старта этой весной в последних матчах только одна победа. Что случилось?

— То, что был яркий старт, это уже история. О нем уже надо забыть и двигаться дальше.

Проблема в том, в каком темпе мы играем последние матчи. Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если мы будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ.

Если будем так медленно в центре поля двигать мяч, без разворотов и проникающих передач, то сопернику не составит большого труда обороняться против нас.

— Была ли мысль о замене Ярослава Гладышева в перерыве?

— Мыслей было много, но дело не только в Гладышеве. Он тоже зависимый игрок. Чтобы доводить мяч до его фланга, его надо быстрее двигать, отбирать и подбирать.

Вингеры и нападающие — всегда зависимые футболисты. Если вы постоянно теряете мяч и не доставляете его в их зоны, то они будут выглядеть неактивно.

— Плохое движение мяча связано с активным прессингом «Рубина», или это недоработка игроков?

— Не думаю, что дело в их прессинге, хотя они действительно напрягали наших игроков. Но в первую очередь это связано с принятием решений.

Команды прекрасно понимают, что если мы будем с мячом, то можем создать проблемы, и естественно играют с нами плотно.

Постоянно повторяем, что надо быстрее двигать мяч, делать развороты, но когда мы делаем 3−4 касания в центре поля, любая команда будет тебя накрывать.

Когда играли в начале года быстро, тогда все и получалось. У меня есть понимание, почему это происходит, — заявил Ролан Гусев.