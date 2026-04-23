Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.22
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.24
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
0
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
2
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Шинник
2
П1
X
П2

Невилл об отставке Росеньора: «Челси» немного сумасшедший в решениях, Лиэму нужно оставить это позади. Владельцам, директорам и игрокам пора серьезно задуматься над своей ролью"

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал увольнение Лиэма Росеньора с поста главного тренера «Челси».

Источник: Спортс‘’

"Я не удивлен увольнением Лиэма. Удивлен, что его отправили в отставку сейчас. Думал, что это, вероятно, произойдет в конце сезона. Считал, что они оставят его до конца сезона после того, как подписали с ним шестилетний контракт.

На Лиэме это не должно сказаться. Он проиграл много матчей за последние несколько недель и разочарован из-за этого.

Но владельцам, спортивным директорам и игрокам пора серьезно задуматься над своей ролью в том, что произошло за последние несколько недель. Болельщики будут возмущены тем, как все обернулось.

Владельцы сильно просчитались. У них есть талантливые игроки, молодые спортивные директора с опытом работы в Европе, но сами владельцы клуба молоды, у них опыт [работы в футболе] два-три года. Клубу нужно больше опыта.

Эти шестилетние, восьмилетние контракты — это было смешно с самого начала. Будь то соглашение с менеджером или игроком.

От предложения возглавить «Челси» никто не отказывается. Понимаю, почему оно показалось Лиэму привлекательным, но ему нужно продолжить тренерскую карьеру и как можно скорее оставить это позади. Этот клуб немного сумасшедший в своих решениях", — сказал Гари Невилл.

Росеньор уволен с антирекордом за 114 лет. Кто виноват больше всех?