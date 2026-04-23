Невилл об отставке Росеньора: «Челси» немного сумасшедший в решениях, Лиэму нужно оставить это позади. Владельцам, директорам и игрокам пора серьезно задуматься над своей ролью"

"Я не удивлен увольнением Лиэма. Удивлен, что его отправили в отставку сейчас. Думал, что это, вероятно, произойдет в конце сезона. Считал, что они оставят его до конца сезона после того, как подписали с ним шестилетний контракт.
На Лиэме это не должно сказаться. Он проиграл много матчей за последние несколько недель и разочарован из-за этого.
Но владельцам, спортивным директорам и игрокам пора серьезно задуматься над своей ролью в том, что произошло за последние несколько недель. Болельщики будут возмущены тем, как все обернулось.
Владельцы сильно просчитались. У них есть талантливые игроки, молодые спортивные директора с опытом работы в Европе, но сами владельцы клуба молоды, у них опыт [работы в футболе] два-три года. Клубу нужно больше опыта.
Эти шестилетние, восьмилетние контракты — это было смешно с самого начала. Будь то соглашение с менеджером или игроком.
От предложения возглавить «Челси» никто не отказывается. Понимаю, почему оно показалось Лиэму привлекательным, но ему нужно продолжить тренерскую карьеру и как можно скорее оставить это позади. Этот клуб немного сумасшедший в своих решениях", — сказал Гари Невилл.
Росеньор уволен с антирекордом за 114 лет. Кто виноват больше всех?