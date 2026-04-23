Булыкин о пенальти в ворота «Зенита»: «Нельзя за такое ставить — это абсурд. Рука Веги больше тянет на пенальти, чем рука Дивеева»

"Матч получился шикарным, если смотреть его, начиная с 80‑й минуты, — в остальном скукота. Но концовка очень порадовала: обе команды хотели победить.
Что касается пенальти в ворота «Зенита», то, на мой взгляд, за такое нельзя ставить пенальти. Это абсурд, но, видимо, судьям виднее.
Наверное, вторая рука, которая была у Веги, больше тянет на пенальти, чем рука Дивеева", — сказал Дмитрий Булыкин.
Безумие: «Локо» бил «Зениту» спорный пенальти за руку Дивеева — Адамов на 99-й взял! Еще и массовая стычка.